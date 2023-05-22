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İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 tır yardım gönderdi

İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 tır yardım gönderdi

Güncel Haberler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bugüne kadar afet bölgesine 1852 tır yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bugüne kadar afet bölgesine 1852 tır yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat'tan bugüne, başta gıda maddesi olmak üzere 1852 tır, öncelikle Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Büşra Çoban - Güncel

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