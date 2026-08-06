Çatalca'da Eğitim Uçağı Kaza Kırıma Uğradı: 1 Yaralı

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde Çatalca yakınlarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, kazada uçağın pilotu, pilotaj öğrencisi bir kişinin hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"06.08.2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca İlçesi Bahsayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza - kırıma uğramıştır. Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: ANKA