İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: "Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır"

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmaya, izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmaya çalışan 164 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bu sabah Taksim'e çıkmaya, izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmaya çalıştığı için gözaltına alınanlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına Valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir.

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarımızca 2911 sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 şahıs yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır."