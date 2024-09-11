İstanbul Üniversitesi Rektörü Edirne Valisi'ni ziyaret etti

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zülfikar'a teşekkür etti.

Rektör Zülfikar ise üniversiteden yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.

Uzunköprü'de doğal gaz çalışmaları başladı

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, doğal gaz çalışmalarının Gazi Turhan Bey Caddesi'nde başladığını belirtti.

Yeni ekiplerin katılmasıyla çalışmaların ilçe geneline yayılacağı ifade eden Martin, çalışmalar tamamlandığında ilçenin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Martin, ilçede ayrıca parke taş ve asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini, yol düzenleme çalışmalarının da yapıldığını aktardı.

Pazar yeri ziyareti

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ilçede pazar yerini ziyarete etti.

Pazarda tezgah açan esnaflarla sohbet eden Martin, "Cumhuriyet Mahallemizde kurulan pazarı ziyaret ettik. Alın teri ile çalışarak halkımızın her ihtiyacını karşılayan esnafımıza hayırlı işler, kıymetli vatandaşlarımıza iyi günler diledik." dedi.

Martin, esnafların taleplerini de dinledi.