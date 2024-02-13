İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halka açıldı! Kampüsten ilk görüntüler geldi

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini duyurmasının ardından Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı.

Üniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Kararın güvenlik açığına neden olabileceğini