İstanbul Üniversitesi'nden Gazze'ye Destek Yürüyüşü

İstanbul Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerince, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla " Gazze'yi Anma Yürüyüşü" düzenledi.

İstanbul Üniversitesi'nde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ikinci yılı dolayısıyla işgal altındaki topraklarda yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik yapıldı.

Bu kapsamda organize edilen yürüyüş için omuzlarında Filistin kefiyesi, ellerinde Filistin ile Türk bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan akademisyenler ve öğrenciler rektörlük binası önünde toplandı.

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile akademisyenlerin en önde yer aldığı kalabalık, hep bir ağızdan tekbir getirerek ve " Gazze'ye Özgürlük" sloganları atarak Tarihi İÜ Beyazıt Seraskerlik Kapısı önüne kadar yürüdü.

Etkinlikte, ana kapı önünde İsrail'in Gazze'deki yıkımının arşiv görüntülerinin yayınlandığı dev bir ekran kuruldu.

Buradaki programda konuşan Zülfikar, Gazze halkının zulüm altında olduğunu belirterek, "Zulmü yapanlar 'Biz size medeniyet getirdik. Bilimi temsil eden, uygarlığı temsil eden biziz.' diyorlar. Öyle değil çünkü doğudan batıya yıllarca bilgi, uygarlık, medeniyet aktı ama asla adaletsizlik, ölüm, zulüm akmadı. Batıdan doğuya bilgi uygarlık akarken de biz bunu bekleriz. İnsanlık, merhamet, adalet bekleriz." dedi.

Sloganlarının, işgalin karşısında milli mücadele olduğunun altını çizen Zülfikar, "Bu mazlum halkın soykırımdan kurtulmasının en kısa zamanda gerçekleşmesini, bu uğurda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin gösterdiği büyük cesaret ve çabayı bütün dünya halklarının da göstermesini temenni ediyorum. Gazze'de hürriyetin egemen olmasını, Filistin topraklarında kan ve gözyaşı yerine merhamet ve adaletin tecelli etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Zülfikar'ın konuşmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında öğrenciler birer konuşma yaptı.

Üniversite mezunları 24 saatlik açlık grevi yaptı

Etkinlikler kapsamında ana kapı önünde kurulan stantlarda gönüllüler, geliri Filistin halkına gönderilmek üzere yiyecek ve Gazze temalı ürünlerin satışı yaptı, üniversite yönetimi öğrencilere Filistin'in sembollerinden karpuz dağıttı.

Rektörlük binasında ise "Filistin'in Renkleri 2" sergisinin açılışı yapıldı. Rektör ve akademisyenlerin ziyaret ettiği sergi, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği üyesi bir grup, Filistin'deki açlık sorununa dikkati çekmek ve Gazzeliler ile dayanışma göstermek için dün öğle saatlerinde başlattığı 24 saatlik açlık grevini, bugün öğle saatlerinde tamamladı.