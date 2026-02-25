Haberler

İstanbul Üniversitesi'nde Büyük Kampüs İftarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Geleneksel Büyük Kampüs İftarı", binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Geleneksel Büyük Kampüs İftarı", binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitenin Beyazıt Ana Kampüsü'ndeki iftar programında konuşan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, soğuk havaya rağmen kampüsü dolduran gençlere teşekkür ederek, tarihi bir eğitim yuvasında iftar açmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Alanda 15 bine yakın gencin bulunduğunu bildiren İbiş, "İlk haftasında gördük ki ramazanın enerjisi her yerde, Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde aynı şekilde devam ediyor ve İstanbul Üniversitesi'nde de bugün bunun yansımasını görüyoruz." ifadesini kullandı.

İbiş, Türkiye'nin 207 üniversitesinde, kulüplerle, üniversite teşkilatlarıyla ramazanı kampüslerde de güçlü şekilde yaşamak için çalışmalar yaptıklarını, kendi tarihini, misyonunu unutmayan bir nesil olarak çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.

İstanbul Üniversitesi'nde 28 Şubat döneminde ikna odaları kurulduğunu, insanların başörtülerinden dolayı okul kapısından içeriye alınmadığını hatırlatan İbiş, şunları kaydetti:

"Hamdolsun öyle bir irade öyle bir nesil geldi ki o tarihlerde ikna edemediklerinin çocukları bugün İstanbul Üniversitesi'nde ramazanın coşkusunu hep birlikte yaşıyor. Bizler bu iradeyi, bu hürriyetimizi, inancımızla, inandıklarımızla beraber yaşama özgürlüğümüzü hep birlikte bu iradenin sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul Üniversitesi aile iftarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin ramazan ayını tebrik etti.

Türkiye'nin gençlerin omuzlarında daha da yukarılara çıkacağına inandığını dile getiren Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki kutlu yürüyüşümüz siz değerli genç kardeşlerimizin gelecekte omuzlandığı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bölgesine ve dünyaya inşallah güzellikler getirecektir." diye konuştu.

Programa AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş