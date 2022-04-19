İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu: Felaketi yaşattı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taşması sonucu limanda bulunan balıkçı barınakları, tekneler ve işletmeler zarar gördü. Taşkından etkilenen işletme sahibi Ahmet Gönülal, baraj suyunun düzenli ve kontrollü şekilde zamanında boşaltılmadığı için böyle bir felaketi yaşadıklarını öne sürdü.

Geçtiğimiz gün Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere Barajı taştı. Kısa sürede tarım arazileri ve Kıyıköy Deresi'ne ulaşan taşkın suları, ardından limana ulaştı. Limandaki balıkçı barınakları sular altında kalırken, bazı tekneler de yan yattı ve bazı işyerlerini su bastı. Bölgede çalışma başlatıldı.

"BARAJ ZAMANINDA BOŞALTILMADI VE BU FELAKET YAŞANDI"

Taşkından etkilenen işletme sahibi Ahmet Gönülal, felaketin Kazandere Barajının zamanında boşaltılmadığı için olduğunu belirterek, "Taşkın anı buradaydım. 3-4 gündür yağmur yağışı vardı. Barajlar zaten doluydu. Fakat bunları düzenli ve kontrollü salmadıkları için felaket yaşandı. Taşkınla gelen pislik dereyi tıkadı. Tıkanınca su geri tepmeye başladı. Suyun tepmesiyle tarlalara, teknelere ve işletmelere zarar verdi. Zararın çoğu Kazandere Barajı mevkiinde ve Papuçdere Barajı tarafında yok. Teknemi kurtarmak için 2, 3 defa dereye girdim. Masa ve sandalyelerimin hepsi denize sürüklendi. Çok korktuk. Çizmeleri giyip kepçe ile işletmeme geldim hemen" dedi.

Barajın zamanında boşaltıldığında böyle bir felaketin yaşanmayacağını söyleyen Ahmet Gönülal, "Barajın suyunu önceden salmadılar. Gelen pislikler dereyi tıkadı. Su geriye tepti vaziyet bu. Daha sonra su buradan limana gitti. Şu anda temizlik çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(Hüseyin Çanlı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel