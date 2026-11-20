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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Şile Tabiat Parkı'nın Türkiye'nin 280'inci tabiat parkı olarak korunan alanlar arasındaki yerini aldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Şile Tabiat Parkı'nın, ülkenin doğal mirasının yeni bir halkası olduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

" İstanbul'un doğal güzelliklerini barındıran Şile Tabiat Parkı, 280'inci tabiat parkımız olarak korunan alanlarımız arasındaki yerini aldı. Bu gelişmeyle toplam korunan alan sayımız 706'ya yükselirken korunan alan ağımızı daha da güçlendirmek için çalışıyoruz."

Kaynak: AA