İSTANBULLULARIN OTOPARK ÇİLESİ - İstanbul'da kronikleşen otopark sorununa teknoloji destekli sistem önerisi

Yol ve sürüş uzmanı Mert İntepe, İstanbul'da kronikleşen otopark sorununun toplu taşımayı önceleyen şehir tasarımı ve teknoloji destekli park sistemiyle aşılabileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "İstanbulluların Otopark Çilesi" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, kentteki otopark sorununa teknoloji destekli park sistemlerinin çözüm olabileceği ele alındı.

İntepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un yoğun nüfus ve yüksek araç sayısına sahip olduğunu söyledi.

Kentin önemli bir cazibe merkezi olduğunu dile getiren İntepe, "Genel olarak mevcuttaki otoparkların yetersiz olması kaldırımlarda ve sokak aralarındaki parklanmayı arttırıyor. Böylelikle şehrin trafik yönetimi ve yol güvenliği anlayışı da neredeyse sıfır düzeyinde diyebiliriz." dedi.

İntepe, kentte yaklaşık 7,5 milyon aracın hareket ettiğini, toplu taşımanın ve park alanlarının yetersizliğinin acil durum araçlarının erişimini de zorlaştırdığını kaydetti.

Toplu taşımayı merkeze alan bir şehir yaşamı kurulması ve kentsel ulaşımın modernize edilmesi gerektiğine dikkati çeken İntepe, deniz ulaşımının daha etkin kullanılması, metro, metrobüs ve tramvay hatlarının artırılması gerektiğini anlattı.

"Şehrin her yerinde aynı kuralları uygulamak zorunda değiliz"

Yol ve sürüş uzmanı İntepe, şu önerilerde bulundu:

"Biz, modern yaşamın içerisinde sokaklarımızı ve caddelerimizi insana göre tasarlamalıyız. Otomobilleri de misafir olarak kabul etmeliyiz. Bir sokağa girdik, misafir ya da kalıcı otomobiller var. Evi olan insanların araçlarına ön cam etiketi uygulaması getirerek o sokakta park hakkı tanıyabiliriz. O sokağa dışarıdan gelen araçlar ise misafir sayılmalı, belirli sürelerle park edebilmeli. Bu araçlar belli saatlerden sonra park edememelidir. Ayrıca şehrin her yerinde aynı kuralları uygulamak zorunda değiliz. İstanbul gibi büyük bir kentte Anadolu ve Avrupa Yakası'nda hatta bölgesel ve ilçesel ölçekte farklı düzenlemeler yapılabilir. Bazı sokaklarda parklanmayı tamamen yasaklayarak yayalaştırma uygulamalarına gitmek zorundayız."

İntepe, park sorunu yaşayan ve manevra tecrübesi yetersiz sürücülerin dar sokaklara park etmeye çalışmaması gerektiğini söyledi.

Kentsel yaşamda modern bir ulaşıma ulaşmak için yerel yönetimlerin teknoloji destekli çözümler sunması gerektiğini vurgulayan İntepe, "Aplikasyondan park yeri görüp rezervasyon yapabilmeli, aracımı park ederek metroya devam edebilmeliyim. Park ve manevra konusunda yeterli değilseniz sokak aralarına park etmeyi denemeyin. Hem trafiği sıkıştırır hem de kaza riski oluşturursunuz. Park yasağı olan yere park etmemeli, mutlaka bir otopark bulmalıyız." diye konuştu.

Geçen günlerde Karacaahmet Mezarlığı'nda bir cenazeye katıldığını aktaran İntepe, mezarlık içinin araçlarla dolmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

İntepe, gelişmiş şehirlerde trafik ve park sorunlarının yıllar önce hayata geçirilen düzenlemelerle çözüldüğünü belirterek, şehir içi yolların daraltıldığını, otobüs duraklarının çevresine bisiklet ve yaya yolları inşa edildiğini, kaldırımların genişletilerek yaya öncelikli bir kentsel tasarım anlayışının benimsendiğini ifade etti.

"Ben merkezli şehir anlayışının değiştirilmesi gerek"

İstanbul'da bireysel öncelik anlayışının trafik sorununu derinleştirdiğinin altını çizen İntepe, ben merkezli şehir anlayışının değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İntepe, belediyelerin herkes için eşit ve adil bir ulaşım düzeni sağlaması gerektiğini, bu sorunu çözmenin başka bir çözüm yolu bulunmadığını sözlerine ekledi.