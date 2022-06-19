İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı - Haberler

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İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, turuncu renkle ışıklandırıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim İstanbul Güncel Haberler

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