İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, turuncu renkle ışıklandırıldı. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim İstanbul Güncel Haberler

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