İstanbul'un göbeğinde vatandaşların karşılaştığı ilan görenlerin ağzını açık bıraktı

İstanbul'da bir mağazanın vitrininde asılı olan "Türkçe bilen eleman aranıyor" ilanı şaşkınlık yarattı. Çalışanlarının Suriyeli olduğu belirtilen mağazanın Türk müşterilere de satış yapabilmek için Türkçe bilen satış elemanı arayışı içinde olduğu öğrenildi. Vatandaşlar ise ilana "İstanbul'un göbeği burası, Türkiye'de yabancı gibi hissediyorum kendimi şu anda", "Eskiden Arapça bilen personel aranıyor diye görüyorduk, şu an tamamen Türkçe bilen eleman aranıyor. Şaşkınız" gibi tepkilerde bulundu.

İstanbul Nişantaşı'nda mağazaları gezen vatandaşlar karşılaştıkları bir ilanla şaşkınlığa uğradı. Osmanbey'deki bir mağazanın vitrininde asılı olan ilanda "Türkçe bilen eleman aranıyor" yazısı dikkat çekti.

ÇALIŞANLAR SURİYELİ

Kanal D'nin haberine göre mağazadaki ürünler Türkiye'de üretiliyor. Firma ortaklarının İranlı ve Arap, çalışanların ise Suriyeli olduğu belirtiliyor. Müşterilerinin yüzde 80'i yabancı olan mağaza, yüzde 20'lik Türk müşterileri için Türkiye'de Türkçe bilen satış elemanı arıyor.

"TÜRKİYE'DE YABANCI GİBİ HİSSETTİM"

İlanı gören vatandaşlar ve çevre esnafı şaşkınlığına engel olamazken, bazı vatandaşlar tepkilerini mizahi bir şekilde dile getirdi. İlanla karşılaşan bir kişi "Şaşırdım yani, Türkçe... Vay başıma gelen" yorumları yaptı. Bir vatandaş ise ilanla ilgili "Gören herkes şaşırıyor, bizler de çok şaşırdık" dedi. "İstanbul'un göbeği burası, Türkiye'de yabancı gibi hissediyorum kendimi şu anda." ifadeleri de kullanıldı.

"YAKINDA TÜRKÇE TABELA DA KALMAYACAK"

Bir başkası ise "Eskiden Arapça bilen personel aranıyor diye görüyorduk, şu an tamamen Türkçe bilen eleman aranıyor. Şaşkınız açıkçası. Yakında Türkçe tabela da kalmayacak gibime geliyor." açıklamasını yaptı. Bir vatandaş ise "Bu ilanı ilk gördüğümde ben de çok şaşırdım. İnsanın garibine gidiyor, kendi ülkesinde böyle bir ilanla karşılaşmak." dedi.