İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü Alaçam'da Kutlandı

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü, Samsun'un Alaçam ilçesinde kutlandı.

Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan 29 Mayıs İstanbul'un fethi programı, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan İstanbul'un fethi tiyatro gösterisi sahneye konuldu.

Fetih marşlarının okunduğu ve şiir dinletisi de gerçekleştirilen programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.