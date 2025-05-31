İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü Alaçam'da Kutlandı

İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü Alaçam'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlediği İstanbul'un fethi programında tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi sunuldu.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü, Samsun'un Alaçam ilçesinde kutlandı.

Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan 29 Mayıs İstanbul'un fethi programı, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan İstanbul'un fethi tiyatro gösterisi sahneye konuldu.

Fetih marşlarının okunduğu ve şiir dinletisi de gerçekleştirilen programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı

Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in ardından bir ayrılık daha yolda

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in ardından sürpriz bir ayrılık daha
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Türk takımlarının UEFA'dan aldığı ödemeler açıklandı! İşte zirvede olan takım

Türk takımlarının UEFA'dan aldığı para açıklandı! İşte zirvedeki takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.