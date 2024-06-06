Üye Girişi
Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un fethi kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama etkinliği düzenledi. Programda Şüheda Kuyusu ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitlere dua edildi. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun mehter takımı eşliğinde Güney Meydan'a yürüldü. Rektör İnci, etkinliğe katılanları selamlayarak fethi kutladı ve atış alanında ok attı. Katılımcılara Osmanlı macunu, gül lokumu ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Boğaziçi Üniversitesinde İstanbul'un fethinin 571. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 571. yılı, Boğaziçi Üniversitesi Şehitlik Araştırmaları Topluluğunca, öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla kutlandı.

Programda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki ilk şehitliği olarak bilinen Şüheda Kuyusu ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlere dua edildi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun mehter takımı kortejiyle Güney Meydan'a yüründü.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanları selamlayarak fethi kutladı.

Rektör İnci, kutlamaların ardından atış alanında ok attı.

Programa katılanlara geleneksel lezzetlerden Osmanlı macunu, gül lokumu ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Osmanlı Rektör Kültür Etkinlik Güncel Haberler

CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?

CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı

İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı

 Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti

Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
title