Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un fethi kutlandı
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama etkinliği düzenledi. Programda Şüheda Kuyusu ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitlere dua edildi. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun mehter takımı eşliğinde Güney Meydan'a yürüldü. Rektör İnci, etkinliğe katılanları selamlayarak fethi kutladı ve atış alanında ok attı. Katılımcılara Osmanlı macunu, gül lokumu ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.
Boğaziçi Üniversitesinde İstanbul'un fethinin 571. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.
İstanbul'un fethinin 571. yılı, Boğaziçi Üniversitesi Şehitlik Araştırmaları Topluluğunca, öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla kutlandı.
Programda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki ilk şehitliği olarak bilinen Şüheda Kuyusu ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlere dua edildi.
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun mehter takımı kortejiyle Güney Meydan'a yüründü.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanları selamlayarak fethi kutladı.
Rektör İnci, kutlamaların ardından atış alanında ok attı.
Programa katılanlara geleneksel lezzetlerden Osmanlı macunu, gül lokumu ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.