İstanbul Boğazı'ndaki havai fişek gösterisi havadan görüntülendi

İSTANBUL'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Üsküdar Sahili'nde düzenlenen havai fişek gösterisi dron ile havadan görüntülendi. Boğaz üzerinde oluşan renkli görüntüler izleyenlere görsel şölen sundu.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamaların akşamki bölümünde ise Üsküdar Sahili'nde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Boğaz hattında art arda patlayan havai fişekler geceyi aydınlatırken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Gün batımıyla birlikte Kız Kulesi çevresinde oluşan görüntüleri izleyenler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Üsküdar Sahili'nde oluşan yoğunluk ve Boğaz üzerindeki ışık şöleni dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı