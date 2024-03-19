İstanbul'un en uzun otobüs hattına 5 yeni otobüs eklendi

İstanbul'un en uzun otobüs hatlarından birisi olan 500T Tuzla Şifa Mahallesi- Cevizlibağ hattına alınan 5 yeni otobüs seferlerine başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kentin en uzun otobüs hatlarından olan ve "Üzerinde güneş batmayan hat" yakıştırması yapılan 500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ hattına 5 yeni otobüs alındı.

Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılmış, dijital aynalardan yolcu konforuna yönelik birçok unsuru bünyesinde bulunduran 5 yeni otobüsün sefere başlamasıyla hatta görev yapan otobüs sayısı 73'e yükseldi.

Günlük sefer sayısının ise 437'ye çıkarıldığı hatta, yoğunluğun zirve yaptığı saatlerde her 3 dakikada bir sefer gerçekleştirilmesi planlanıyor.

500T hattı, 72 kilometre uzunluğuna ve 78 durağa sahip 13 ilçeden ve iki kıtadan geçiyor. Türkiye'nin simgeleşmiş otobüs hattı olan 500T, dizilere ve filmlere konu oluyor, tişörtleri ve çantaları basılıp hediyelik eşya olarak satılıyor.

İstanbul'daki hatta günde yaklaşık 45 bin yolculuk gerçekleştiriliyor.