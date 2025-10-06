İstanbul'un Kurtuluşu İçin Kutlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Eyüpsultan Artİstanbul Feshane'deki etkinlikte konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethedip miras bıraktığı bu kadim kentin evlatları olduklarını söyledi.

Bu emanete gözü gibi baktıklarını ifade eden Aslan, şunları söyledi:

"O emanet, burada bulunan herkese 102 yıl önce verildi. Bizler, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kağnılarla, sırtında yavrusuyla cepheye silah taşıyan analarımızın, bu yolda şehit düşen aziz kahramanlarımızın emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacağız. İstanbul'umuza gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz. 7'den 70'e herkesi düşüneceğiz. Bir kişiyi bile geride bırakmayacağız. Dünden daha hızlı koşmaya, herkesin elinden tutmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler, bu kentin muhafızıyız. Bizler, Fatih'in torunları, Atatürk'ün çocuklarıyız. Bizler, ülkemizi en çok sevenleriz."

Etkinlikte, Gece Yolcuları grubu ile Manuş Baba sahne aldı.