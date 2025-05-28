İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 4-18 Eylül'de Başlıyor

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları müzikseverlerle buluşturan "İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali", bu yıl 4-18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığınca bu yıl "Nota Nota Dostluk" sloganıyla düzenlenecek festivalde, konserlerin yanı sıra ustalık sınıfları ve söyleşilerle her yaştan katılımcıya hitap eden deneyim sunulacak.

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festivalin, keman, viyolonsel ve kontrbas odağında düzenlenecek ustalık sınıfları için başvurular, 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ustalık sınıfı verecek sanatçılar arasında Dora Schwarzberg, Burak Marlalı, Rick Stotijn ve Gary Hoffman'ın aralarında olduğu usta müzisyenler yer alıyor.

Ustalık sınıfı başvuruları, "forms.ibb.gov.tr/kultur/5-istanbul-uluslararasi-oda-muzigi-festivali-masterclass-programlari" adresinden yapılabilir.

Festivalin 5. yıla özel sürprizi ise "Festivalin Genç Yıldızları" konseri olacak. Bu yılki ustalık sınıfı programı dahilinde her enstrüman dalından bir öğrenci, eğitmenleri tarafından seçilerek Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun yeni sezonundaki "Festivalin Genç Yıldızları" konserinde sahne alacak.

Festivalin konser programları

Festivalin konukları arasında Saxback Ensemble ve Stockholm Syndrome Ensemble yer alacak.

Uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Veriko Tchumburidze, çellist Nil Kocamangil ve viyolacı Orhan Çelebi, festival buluşması özel konserinde Andrey Baranov, Nora Romanoff-Schwarzberg ve Gary Hoffman ile aynı sahnede buluşacak.

Kontrbas sanatçısı Rick Stotijn ve Burak Marlalı ile usta piyanist Zsuzsa Balint ise festival kapsamında bir araya gelerek müzikseverlere alışılagelmişin dışında bir program sunacak.

Festivalin kapanış konserinde ise Grammy ve Emmy ödülü sahibi, acapella müziğin dünyadaki temsilcilerinden The King's Singers sahne alacak.