Tekirdağ'da üniversite öğrencileri İstanbul'un simgelerini kumaşa taşıdı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, İstanbul'un tarihi ve kültürel simgelerini yapay zeka teknolojisiyle birleştirerek hazırladıkları 11 elbiseden oluşan 'İstanbul'u Giyiniyorum' sergisini açtı. Orhan Veli'nin şiirinden ilham alan tasarımlar, 8 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü öğrencilerince hazırlanan " İstanbul'u Giyiniyorum" sergisi açıldı.

Rektörlük Sergi Salonu'nda açılışı yapılan sergide, öğrencilerin hazırladığı 11 elbise beğeniye sunuldu.

Elbiselerde İstanbul'un tarihi, kültürel belleği ve kentin simgeleri, giyilebilir sanat anlayışı ve yapay zeka teknolojisiyle şair Orhan Veli Kanık'ın " İstanbul'u Dinliyorum" şiirinden ilham alınarak yorumlandı.

Öğretim görevlisi Sema Özhan, AA muhabirine, öğrencilerin İstanbul'un tarihi ve kültürel katmanlarını, kent hafızasını ve simgesel yapılarını kumaşa aktardığını söyledi.

Yapay zeka teknolojilerinin öğrencilerin tasarımlarına ilham kaynağı olduğunu anlatan Özhan, "Sanat, tasarım ve teknoloji, bu çalışmayla bir araya geldi." dedi.

Özhan, İstanbul'un dünyanın en önemli kadim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

İstanbul'un, farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığına işaret eden Özhan, " İstanbul, her dönemden izler taşıyan, eşsiz kültürel hafıza oluşturan bir şehirdir. Tasarımlarımızda İstanbul'un fethi ve surlar da yer alıyor. İstanbul'un fethi yalnızca askeri bir zafer olarak değil, şehrin kültürel mirasının şekillenmesinde etkili bir süreç olarak ele alınmıştır." diye konuştu.

NKÜ öğrencisi Petek Abay da geçmişin izlerine bugünün kumaşında hayat verdiklerini dile getirdi.

Tasarımını kumaşa aktarana kadar uzun bir zaman harcadığını belirten Abay, "Rumeli Hisarı benim için, İstanbul için ve Türkiye için son derece önemli bir yer olduğundan elbiseye işlemeyi çok istedim." ifadesini kullandı.

Selin Kölemenoğlu ise Galata Kulesi'ne daha önce gitme fırsatı bulamadığını ancak kendisi için ayrı öneme sahip olduğu için elbiseye işlemeyi tercih ettiğini kaydetti.

Sergi, 8 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
