İstanbul Trafiğinde Bayram Rahatlığı

İstanbul Trafiğinde Bayram Rahatlığı
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün ve bugün çok sayıda sürücünün kentten ayrılması nedeniyle arife günü trafikte rahatlama gözleniyor. İBB Trafik haritasına göre 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 25'lere kadar düştü.

(İSTANBUL) Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün ve bugün çok sayıda sürücünün kentten ayrılması nedeniyle arife günü trafikte rahatlama gözleniyor. İBB Trafik haritasına göre 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 25'lere kadar düştü.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde, yakınlarının yanında ya da tatil yörelerinde geçirmek isteyen İstanbullular dün akşam ve bugün, gün içinde yola düştü. Öğleden sonra Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) bağlantı yollarında yoğunluk gözlendi. Ancak yollar 18.00 itibarıyla hızla boşaldı. İBB Trafik haritasına göre 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 25'lere kadar düştü.

İstanbul Valisi Davut Gül de, polis helikopteri ile kentteki genel durumu havadan gözledi, inceledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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