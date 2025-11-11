İstanbul-Tokat Uçağı Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Samsun'a İndi

İstanbul'dan Tokat'a giden bir yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden "VF3318" sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tokat Havalimanı'na inmeye çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle pisti iki kez pas geçti. Uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Samsun'da havalimanına inen uçağın yolcuları otobüs ve taksilerle, kent merkezine götürüldü.