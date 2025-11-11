Haberler

İstanbul-Tokat Uçağı Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Samsun'a İndi

Güncelleme:
İstanbul'dan Tokat'a gitmekte olan bir yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş gerçekleştirerek Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak, Tokat Havalimanı'na inmeye çalıştığı esnada pisti iki kez pas geçmişti.

İstanbul'dan Tokat'a giden bir yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden "VF3318" sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tokat Havalimanı'na inmeye çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle pisti iki kez pas geçti. Uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Samsun'da havalimanına inen uçağın yolcuları otobüs ve taksilerle, kent merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
