İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu intihar etti

Olay, Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda 10.00 sıralarında meydana geldi. Parkta yürüyüş yaparken silah sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne ilerleyince bir kadının başından vurulmuş şekilde çimenlerin üzerinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin aralarında Çocuklar Duymasın, Yalan Dünya ve Sihirli Annem adlı dizilerin de bulunduğu birçok dizide rol alan İBB İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu anlaşıldı. İntihar ettiği belirlenen Fettahoğlu'nun cesedinin yanında, üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı 1 tabanca ile boş kovan bulundu. Çantasında da antidepresan ilaçları çıkan oyuncunun tabancayı bugün aldığı iddia edildi. Doğum gününden bir gün sonra intihar ettiği öğrenilen Seda Fettahoğlu'nun cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Mahalle sakinlerinden Tuğrul Yüksel "Ambulansları, polisleri görünce bu tarafa geldim. Kendini vurmuş, intihar diye duydum. Kim, ne olduğunu öğrenemedik ama sanatçı olduğunu duyduk sadece. Zaten polisler bizi yaklaştırmadı biz de uzaktan izledik" dedi.

Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl ise "Saat 10.00 sıralarında bir ambulans geçti onu gördüm. Mahallemize ait bir sosyal medya grubumuz var, daha sonra oradan bir komşumuz mahallede bir hanımın kendini vurduğunu yazdı. Ben de koşarak geldim, polislere ne olduğunu sordum. 1979 doğumlu bir kadının kafasına silahla ateş ettiğini ve vefat ettiğini ilettiler. 'Yapabileceğim bir şey var mı?' diye sordum, 'yok' dediler. Daha sonra mahallemizin sosyal medya grubunda, vefat eden kişinin bir oyuncu olduğunu duyduk. Ben de öylece öğrenmiş oldum. Bu mahallede ikamet etmiyor, dışarıdan gelmiş hanımefendi. Yine komşulardan öğrendiğim kadarıyla silahı makine kimyadan yeni almış ve buraya gelmiş, oturmuş. Kafasına ateş etmiş" diye konuştu.