İTÜ, EngiRank 2025 Sıralaması'nda Avrupa'da 60'ıncı oldu

Avrupa'daki mühendislik üniversitelerini değerlendiren veri temelli EngiRank (European Ranking of Engineering Programs) 2025 Sıralaması'nda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türkiye'deki 16 üniversite arasında birinci, Avrupa'da ise 60'ıncı oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EngiRank 2025 Sıralaması'nda İTÜ önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'den sıralanan 16 üniversite arasında birinci olan İTÜ, Avrupa'da ise 239 üniversite arasında 60'ıncı sırada yer aldı. İTÜ, değerlendirildiği 7 mühendislik alanının 4'ünde de Avrupa'da ilk 50'ye girdi.

Avrupa ölçeğinde değerlendirildiği mühendislik alanları göz önüne alındığında İTÜ çevre, inşaat ve malzeme mühendisliklerindeki başarısıyla dikkati çekti. Çevre mühendisliğinde 17'nci olan üniversite, inşaat mühendisliğinde 30'uncu, malzeme mühendisliğinde ise 32'nci sırada konumlandı.

Yine İTÜ biyomedikal mühendisliğinde 41'inci, elektrik, elektronik ve bilişim mühendisliğinde 51'inci, kimya mühendisliğinde 51'inci, makine mühendisliğinde 55'inci sırada yer aldı.

İTÜ'nün Türkiye'den üye olan tek üniversite olmasıyla öne çıktığı Avrupa'daki önde gelen mühendislik ve teknoloji üniversitelerinin temsilcisi CESAER Avrupa genelinde teknik üniversitelerin araştırma, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik performanslarını izlerken, EngiRank verilerini tamamlayıcı bir kaynak olarak değerlendiriyor.

Bu durum, İTÜ'nün EngiRank'te elde ettiği güçlü konumunun yalnızca sıralama başarısı değil, Avrupa mühendislik ekosisteminde CESAER düzeyinde tanınan bir mükemmeliyet göstergesi anlamına geliyor.

Perspektywy Eğitim Vakfı, NCBR Brüksel Ofisi ve Business & Science Poland işbirliğiyle Brüksel'de 1 Aralık'ta düzenlenen "Engineering for Security: Universities and Industry in Service of Defense" başlıklı seminer kapsamında EngiRank sonuçları ödül töreniyle birlikte duyuruldu.

CESAER Genel Sekreteri Mattias Björnmalm'ın da katıldığı etkinlikte İTÜ'yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata temsil etti. Ata, panelist olarak "Educating Engineers for and in Cooperation with the Defence Industry" başlıklı panele de katıldı.