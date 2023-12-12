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İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı tanıtıldı

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Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen 'İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP İstanbul)' Şişli'de tanıtıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, SKUP İstanbul'un sürdürülebilir bir dünyanın ve geleceğin peşinde adil, yaratıcı ve yeşil bir İstanbul hedeflerini gerçekleştirme yolculuğunun bir parçası olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen "İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP İstanbul )" tanıtıldı.

Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, SKUP İstanbul'un sürdürülebilir bir dünyanın ve geleceğin peşinde adil, yaratıcı ve yeşil bir İstanbul hedeflerini gerçekleştirme yolculuğunun bir parçası olduğunu söyledi.

İmamoğlu konuşmasında kendilerine her türlü desteği veren Avrupa Birliği'ne ve bu konuya özel değer veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.

Programın açılışında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) International Services İdari Müdürü Siegfried Leffler de birer konuşma yaptı.

Muharrem İnce ile görüşme

Programa verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yüz yüze görüşmesinde neler konuştuklarının sorulması üzerine "En güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve sayın İnce'nin bu değerli davranışını sayın genel başkanımızla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu Avrupa Birliği İstanbul Türkiye Avrupa Birliği Ulaşım Çevre Politika Güncel Haberler

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