SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonetten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde çıktı. Seyir halindeki kamyonetten henüz bilinmeyen nedenle dumanların çıktığını farkeden şoför, aracını durdurdu. Şoförün kamyonetten inmesinin ardından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı