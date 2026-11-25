İstanbul Sultangazi'de TEM Otoyolu'nda alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki kamyonette saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Şoför dumanı fark edip aracı durdurup indikten sonra alevler kamyoneti sardı; itfaiye yangını söndürdü, ölen yaralanan olmadı ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.
SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonetten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde çıktı. Seyir halindeki kamyonetten henüz bilinmeyen nedenle dumanların çıktığını farkeden şoför, aracını durdurdu. Şoförün kamyonetten inmesinin ardından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.