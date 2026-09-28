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İstanbul Sultangazi'de sağanak sonrası bodrum katlarını su bastı, 4 kişi yardım istiyor

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İstanbul Sultangazi'de sağanak sonrası bodrum katlarını su bastı, 4 kişi yardım istiyor
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İstanbul Sultangazi'de etkili olan sağanak yağışın ardından bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Evdeki eşyaları zarar gören bir vatandaş, evde 4 kişi yaşadıklarını belirterek nerede kalacaklarını bilmediklerini ve yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

SULTANGAZİ'de, etkili olan sağanak yağışın ardından bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Evdeki eşyaları zarar gören ve gözyaşlarını tutamayan Zehra Kazan, "Evde kullanabileceğimiz hiçbir eşya kalmadı. Şu an nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak dolayısıyla Sultangazi'de bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Evde bulunan eşyalar zarar görürken, vatandaşlar evlerdeki suyu tahliye etmek için belediyeyi aradı.

'EVDE KULLANABİLECEĞİMİZ EŞYA KALMADI'

Bodrum kattaki evi sular altında kalan Zehra Kazan, eşyaları zarar görünce gözyaşlarını tutamadı. Su baskınının ardından cep telefonu ile evini çeken Kazan, duruma tepki gösterdi. Zehra Kazan, "Yıllardır zaten su sorunu vardı ama bu kadarını daha önce yaşamadık. Birkaç ay öncesinde sokakta bir çalışma yaptılar. Daha sonra asfaltta çökme meydana geldi. Bildirmemize rağmen kimse gelip bakmadı. Bugünkü şiddetli yağmurda evimde kullanacağım hiçbir eşya kalmadı. Lavabolardan tüm giderlerden akan lağım suyu, evimize doldu. Evde kullanabileceğimiz hiçbir şey yok. Aramamıza rağmen 2 saat sonra müdahale etmeye geldiler. Evde 4 kişi yaşıyoruz ve şu an nerede kalacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu sorunu kim karşılayacak onu da bilmiyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışlı havanın 30 Eylül Çarşamba gününe kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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