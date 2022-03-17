İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI - Haberler

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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ Maçka Demokrasi Parkı üst geçidinden yola düşen kişi ağır yaralandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ Maçka Demokrasi Parkı üst geçidinden yola düşen kişi ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı. Yaralı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Maçka Parkı üst geçidinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu güvenlik ekibine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık beş metrelik üst geçitten yola düşen kişiye ilk yardımı yoldan geçen doktor yaptı. Ağır yaralanan kişi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir kişi, "Güvenlik arkadaşlar görmüş. Burada doktor hanım vardı. İlk müdahaleyi o yaptı. Daha sonra ambulans geldi. Yaralı hastaneye sevk edildi" dedi.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ; İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Maçka Parkı, Taksim, Şişli, Güncel, Haberler

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