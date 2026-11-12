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İstanbul Şişli'de 16 Ekim'deki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

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Şişli'de 16 Ekim'de berber dükkanında husumetlisini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Her iki ayağından yaralanan 22 yaşındaki kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor; şüpheli Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında yakalandı.

Şişli'de, bir berber dükkanında husumetlisini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de Paşa Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında meydana gelen silahla yaralama olayına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda, O.B'nin (22) silahla açılan ateş sonucu her iki ayağından yaralandığı belirlendi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan O.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yürütülen saha çalışmalarında, O.B'ye silahla ateş açan şüphelinin aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirlenen K.K. (19) olduğu tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüpheli, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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