İstanbul Silivri'de bir sitede trafo patlaması sonrası 1 kişi hafif yaralandı

Silivri'de bir sitede bulunan elektrik trafosu patladı. 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, BEDAŞ ekipleri bölgedeki elektriği kesti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlamada hafif yaralandığı belirlenen 1 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı