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İstanbul-Siirt Uçağı Hava Muhalefeti Nedeniyle Diyarbakır'a İndi

İstanbul-Siirt Uçağı Hava Muhalefeti Nedeniyle Diyarbakır'a İndi
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Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'dan Siirt'e gidemeyen yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Yolcular kara yoluyla Siirt'e gönderildi.

İSTANBUL- Siirt seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na indi.

İstanbul- Siirt seferini yapan yolcu uçağı, kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Siirt'e iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak Diyarbakır'a sorunsuz inerken, yolcular da kara yoluyla Siirt'e gönderildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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