İstanbul-Siirt Uçağı Hava Muhalefeti Nedeniyle Diyarbakır'a İndi
Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'dan Siirt'e gidemeyen yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Yolcular kara yoluyla Siirt'e gönderildi.
İSTANBUL- Siirt seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na indi.
İstanbul- Siirt seferini yapan yolcu uçağı, kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Siirt'e iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak Diyarbakır'a sorunsuz inerken, yolcular da kara yoluyla Siirt'e gönderildi.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,