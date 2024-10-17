İstanbul-Siirt Uçağı Hava Koşulları Nedeniyle Diyarbakır'a İndi
İstanbul'dan Siirt'e giden yolcu uçağı, kötü hava şartları nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na indirildi. Yolcular, Diyarbakır'dan kara yolu ile Siirt'e ulaştırıldı.
İSTANBUL- Siirt seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na indi.
İstanbul- Siirt seferini yapan yolcu uçağı, kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Siirt'e iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak Diyarbakır'a sorunsuz inerken, yolcular da kara yoluyla Siirt'e gönderildi.