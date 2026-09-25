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İstanbul Sarıyer'de trafikte kavga eden 3 sürücüye 196 bin 738 lira ceza kesildi.

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Sarıyer Bahçeköy'de 13 Eylül'de trafikte kavga eden 3 sürücüye toplam 196 bin 738 lira cezai işlem uygulandı. Sürücülerden birinin aracı 2 ay trafikten men edilirken belgesi 60 gün geri alındı; haklarında işlem başlatılan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Sarıyer'de trafikte seyir halindeyken kavga eden 3 sürücüye toplam 196 bin 738 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yapıldı.

İncelemede, 13 Eylül'de Sarıyer Bahçeköy'de trafikte seyir halindeki sürücüler arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyümesiyle tarafların kavga ettiği belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen sürücüler Y.E.B. (26), U.B. (33) ve F.K. (35) ekiplerce yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "trafik yer işaretlemelerine uymamak", "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak", "kara yolu üzerinde duraklama yapmak", "yayaların kara yoluna müdahale etmesi" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 196 bin 738 lira ceza kesildi.

Ayrıca F.K'nin aracı 2 ay trafikten men edildi ve sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.

Haklarında "kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret" suçlarından işlem başlatılan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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