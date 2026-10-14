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İstanbul Sarıyer'de sağanak sonrası kıyıda denizin rengi kahverengiye döndü

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İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağışın ardından Sarıyer'in kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinde renk değişimi görüldü. Sağanağın ardından çamurlu suyun karışmasıyla kıyıda denizin rengi kahverengiye döndü.

Sarıyer'de yağışın ardından kıyı kesimlerde denizin rengi kahverengiye dönüştü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla süren yağışın ardından Sarıyer'in kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinde renk değişimi oldu.

Sağanağın ardından çamurlu suyun karışmasıyla denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Kaynak: AA
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