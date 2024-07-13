İstanbul Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu: İş Yeri Sahibi Silahla Yaralandı
İstanbul Sancaktepe'de bir kuyumcu dükkanına gelen 3 kişi, iş yeri sahibi ve oğlundan altınları isteyerek silahla tehdit etti. Durdurmaya çalışan iş yeri sahibine ateş eden zanlılar kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
İstanbul Sancaktepe'de kuyumcu dükkanını soyan 3 kişi, kendilerini durdurmaya çalışan iş yeri sahibini silahla yaraladı.
Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına araçla gelen 3 zanlı, silah tehdidiyle iş yeri sahibi Nurettin Mengihan ve oğlundan tezgahtaki altınları istedi.
Kuyumcudan bir miktar ziynet eşyasını alan şüpheliler, kendilerini durdurmaya çalışan Mengihan'a silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan Mengihan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye güvenlik şeridi çekerek kuyumcuda inceleme yapan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.