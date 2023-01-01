Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeklerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Bakan Koca yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini de tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Çalışanların yeni yılını kutlayan Bakan Koca, yeni yılın ilk dakikalarında bebeklerini kucağına alan 4 aileyi de ziyaret ederek tebrik etti. Yeni yılın ilk doğan bebeği Yavuz Selim Demir oldu. Koca, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek sohbet etti, yeni yıllarını tebrik etti.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILININ SON BEBEĞİ, TÜRKİYE YÜZYILININ İLK BEBEĞİ