İstanbul polisi, Kazakistan'da 2006'daki cinayetin şüphelisini Bakırköy'de yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2006'da Kazakistan'da suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen kişinin öldürülmesiyle ilgili uluslararası aranan şüpheli, İstanbul Bakırköy'de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de saklandığını belirledikleri 50 yaşındaki şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Kazakistan'da 2006 yılında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen kişinin öldürülmesine ilişkin uluslararası düzeyde aranan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uluslararası düzeyde cinayet suçundan aranan Vitta M'nin (50) Bakırköy'de saklandığını belirledi.
Polis ekipleri, adrese düzenlediği operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının, 28 Kasım 2006'da Kazakistan'ın Zhezkazgan kentinde suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sagit Shakputov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin arandığı öğrenildi.