İstanbul Photo Awards 2025 Sergisi New York'ta Açıldı

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'İstanbul Photo Awards 2025'in 3. sergisi New York'ta açıldı. Yarışmada 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödüllendirildi ve sergide, dünya gündemindeki önemli olayları belgeleyen çarpıcı fotoğraflar sergilendi.

NEW Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in 3'üncü sergisi, New York'ta açıldı.

Uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucu 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödüllendirildi. Kazanan fotoğraflar, Ankara ve İstanbul'un ardından New York'ta yer alan Blue Gallery'de sergileniyor.

11 yıldır düzenlenen yarışmaya, bu yıl 114 uyruktan fotoğrafçı, yaklaşık 22 bin fotoğrafla başvuru yaptı.

Ziyaretçiler, sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarından Doğu Afrika'daki yıkıcı sellere, İzlanda'daki yanardağ patlamasından Paris 2024 Olimpiyatları sporcularına, Afgan kadınların yaşam mücadelesinden Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumlara, Brezilyalı sörfçülerin büyük dalgalarla mücadelesinden göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına kadar dünya gündemindeki çarpıcı olayları belgeleyen fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

26 Ekim'e kadar Blue Gallery'de ziyarete açık olan sergideki ödüllü fotoğraflar, daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne taşınarak 2'nci kez sergilenecek.

Haber, spor, doğa ve çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada, ödül alan fotoğraflara ilişkin bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
