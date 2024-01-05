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İstanbul Pendik'te Daire Yangınında 84 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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İstanbul Pendik'te bulunan bir sitedeki dairede çıkan yangında 84 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul Pendik'te dairede çıkan yangında 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Şeyhli Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 8 katlı binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekipler, evde yaptıkları kontrolde, Hacer G'nin (84) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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