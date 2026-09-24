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İstanbul Pendik'te 2014'ten beri aranan H.K., 10 yıl hapis cezası nedeniyle yakalandı

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İstanbul Pendik'te 2014'ten beri aranan H.K., 10 yıl hapis cezası nedeniyle yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 2014'ten beri aranan H.K.'yi (58) Pendik'te yakaladı. Hakkında 2011'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan H.K., 22 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İSTANBUL'da hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 10 yıl hapis cezası kararı bulunan ve 2014 yılından beri aranan H.K. (58), Pendik'te yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında, 2011 yılında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve 2014 yılından bu yana aranan H.K.'nin Pendik'te olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu H.K., 22 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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