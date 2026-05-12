Haberler

İtalyan Lisesi öğretmenlerinden eylem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde görevli Türk öğretmenler, ücret iyileştirmesi talebiyle grev başlattı ve İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem gerçekleştirdi. Öğretmenler, ayrımcılık ve mobbinge karşı 100 gündür süren direnişlerine devam ettiklerini ifade etti.

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler, ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grev kapsamında İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Beyoğlu'ndaki lisenin önünde toplanan öğretmenler, aynı sokakta bulunan İtalya Başkonsolosluğu önüne kadar yürüyüş düzenledi. Gruptakiler, slogan atıp döviz ve pankart açtı.

Burada grup adına açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, Özel İtalyan Lisesinin 14 Türk öğretmeninin ayrımcılığa, mobbinge ve emeğin sömürülmesine karşı başlattığı direnişin 100'üncü gününde olduklarını söyledi.

Karakurt, 26 Mart'ta İtalya'dan gelen heyetle uzlaştıklarını kaydederek, "Ancak İtalyan yönetimi verdikleri sözün altına imza atmaktan kaçtı. Bize, Türk hukukunu yok sayan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan, niyet beyanı niteliğinde bir metin imzalatmak istediler. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Çocuklarımıza adaletin ve bilimin ışığında eğitim veren öğretmenlerimizin onuru, hakları, ucu açık niyet mektuplarına veya birilerinin lütfuna emanet edilemez. Biz niyet değil toplu iş sözleşmesi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konsolosluk önündeki açıklamanın ardından tekrar lisenin önüne gelen öğretmenler oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Mahalle'nin Muhtarları'nın unutulmaz ismi Alp Balkan hayatını kaybetti

Mahallenin Muhtarları'nın genç yıldızıydı! Acı haberi geldi