İstanbul Otoyolu'nda Tartıştığı Avukatın Bacağını Kıran Polis Memurunun Davası Düşürüldü

İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve olaydan 81 gün sonra kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39) hakkında 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle Soma 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye başladı. Hakim, Üçgül'ün hayatını kaybetmesini gerekçe gösterip, davanın düşürülmesine karar verdi.

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan saat 17.30 sıralarında İzmir- İstanbul otobanında meydana geldi. 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.