İstanbul'un yüzde 44'ünü kaplayan ormanlar havadan ve karadan korunuyor

İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, kentin yaklaşık yüzde 44'ünü kaplayan 240 bin hektarlık ormanlık alanın karada 7/24 görevli mobil ekip ve araçlarla, havadan ise Orman Genel Müdürlüğünün "Otağ" isimli uçağıyla korunduğunu bildirdi.

Derince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların kentin can damarları olduğunu söyledi.

Ormanları koruma ve gözetleme konusunda vatandaşların daha hassas olması gerektiğini belirten Derince, " İstanbul'un genel alanı 546 bin hektar, bunun 240 bin hektarı ormanlık alan. Bu da yaklaşık yüzde 44'e tekabül ediyor. Orman varlığı yönüyle İstanbul'umuz yeşil bir yer. İstanbul, bu yönüyle de çok şanslı bir il." dedi.

Kentte hem ibreli hem de yapraklı türlerin bulunduğu bir coğrafyanın olduğunu dile getiren Derince, ibreli tür olarak kızılçam, karaçam, sahil çamı ve fıstık çamını sıraladı.

Derince, meşe, kayın, gürgen ve kestanenin yapraklı tür olduğunu anlatarak, "Özellikle kuzey ormanları, bakir ve doğal ormanlar. Dolayısıyla metropolde oluşan hava kirliliğini absorbe etmekte çok etkililer. Çok büyük karbon yutak alanları." diye konuştu.

Küresel iklim değişikliğinin ormanları da etkilediğine dikkati çeken Derince, özellikle dikimle elde edilmiş karaçam ve kestanelerde zaman zaman kurumaları gözlemlediklerini, buna göre tedbirler aldıklarını kaydetti.

Derince, "Bu ağaçları herhangi bir hastalık ve böcek yuvası olmasın diye hemen oradan uzaklaştırıyoruz. Yerine ise daha uygun, kuraklığa dayanıklı ve bu bölgenin türleriyle ağaçlandırma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da orman sınırlarımızın tamamının kadastrosu yapılmış durumda"

İstanbul'da 51 orman koruma ekibi olduğunu vurgulayan Derince, şöyle devam etti:

"Bu ekipler 7/24 görevli. Araçlarıyla mobil hareket ediyorlar. Özellikle sınır bölgelerinde orman açma, işgal, faydalanma ve yerleşme olan yerleri sürekli kontrol ediyorlar. Herhangi bir olumsuz durum bulduklarında ilgilileri durdurup oradaki yapılaşmayı hemen mühürlüyorlar. Cumhuriyet savcılığına hemen bunları intikal ettiriyoruz. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğümüzün almış olduğu 'Otağ' uçağımız var. Bu uçakla da zaman zaman ormanlarımızın havadan fotoğraflarını çekiyoruz, dronlar kullanıyoruz. Allah'a şükür, İstanbul'da orman sınırlarımızın tamamının kadastrosu yapılmış durumda."

Havadan çektikleri fotoğrafları bu tespitlerle üst üste koyduklarında ormanlara yönelik işgal ve faydalanmaları belirlediklerinin altını çizen Derince, ekiplerin hemen müdahale ettiğini, böylece hem teknoloji hem de karadan mobil imkanlarla ormanları koruduklarını dile getirdi.

Derince, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da orman yangınları noktasında bazı sıkıntıların olduğunu söyledi.

İstanbul'un, insan hareketleri yoğun bir yer olarak yangına karşı da hassas olduğunu aktaran Derince, yangını söndürmekten ziyade çıkmasını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Derince, vatandaşların yangın çıkarmasını önlemeye yönelik bazı eğitimler verdiklerini kaydetti.

Bu eğitimlerin son derece etkili olduğunu ifade eden Derince, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde 19 yangın gözetleme kulemiz, 36 kameralı gözetleme ünitemiz, 28 yangın söndürme ekibimiz, 51 ilk müdahale ekibimiz var. İlk müdahale araçlarıyla yangınlara müdahale ediyoruz. Bir yangın söndürme helikopterimiz burada konuşlanıyor, 325 yangın işçisiyle alevleri söndürmeye gidiyoruz." dedi.

İstanbul'da 4 ekoturizm rotası

Türkiye'de yangın söndürmede en fazla gönüllünün İstanbul'da olduğuna dikkati çeken Derince, kendilerine çok büyük katkılarda bulunan bu kişilere teşekkür etti.

Derince, İstanbul'da halkın ormanla buluşmasını sağlayacak 162 orman parkını tescil ettiklerini belirterek, "Bunlar şu anda halkımızın hizmetinde. Arkadaşlarımız sahada dolaşıyor. İhtiyaç olduğunda tekrar orman parkları yapıyoruz ve bunları halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca 4 ekoturizm rotamız var. Halkımız ormanlarla iç iç olsun, yürüsün, ormanı tanısın ve rahatlasın istiyoruz, halkımıza bu şekilde imkanlar sunuyoruz." diye konuştu.

Her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Derince, şunları kaydetti:

"Geçen sene Silivri'de maalesef bir yangınımız oldu. O yangın sahasının daha dumanları tüterken hemen arkadaşlarımız planlamalarını yaptı. Şu anda orada 208 hektar alanı tamamen ağaçlandırdık. Bununla beraber okul, hastane bahçelerinde ağaçlandırmalar yapıyoruz. En önemlisi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'Geleceğe Nefes' kampanyasında 828 bin fidanı toprakla buluşturduk. İstanbul'un 17 lokasyonunda bu işlemler gerçekleştirildi. Bu noktada biz bunları sivil toplum örgütleriyle, öğrencilerle, halkımızla beraber yaptık. Halkımızın ormanlara sahip çıkmalarını, özellikle yangın sezonunda yangın çıkarabilecek eylemlerden uzak durmalarını ve herhangi bir ormana tecavüz vesaire gördüklerinde hemen bizleri aramalarını istiyorum."