"Yarının Kadın Yıldızları" başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "İstanbul Müzik Festivali" kapsamında genç kadın müzisyenleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" için başvurular başladı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle gerçekleştirilen fona, 13 Mart'a kadar başvuru yapılacak.

Fona, yurt dışında lisans veya lisansüstü seviyesinde bir müzik okulundan kabul alan, müzik eğitimini yurt dışı veya yurt içinde sürdüren ve kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılmak veya çalgı almak için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Borusan Holding'in sponsorluğunda gerçekleştirilen fon, bugüne kadar 120 genç sanatçının müzik kariyerine katkı sağladı.

Başvurular, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, arp sanatçısı ve akademisyen İpek Mine Sonakın, keman sanatçısı Nilay Sancar ve piyanist İris Şentürker'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

TSKB'nin destekleriyle oluşturulan fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.

"Yarının Kadın Yıldızları" fonundan yararlanmaya hak kazanan genç yıldızların "54. İstanbul Müzik Festivali" izleyicisinin karşısına çıkacağı konserde, flüt sanatçısı Aslıhan And Say kanaat önderi olarak genç müzisyenlerle birlikte sahnede olacak.

Konser, 17 Haziran akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi, "muzik.iksv.org" adresinden edinilebilir.