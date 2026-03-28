Haberler

İstanbul Modern Sinema'da "Sessiz Film Günleri" başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Modern Sinema, 2-5 Nisan tarihlerinde 'Sessiz Film Günleri' programıyla erken sinemanın çeşitli örneklerini canlı müzik eşliğinde izleyiciyle buluşturacak. 13 filmden oluşan seçki, emek ve üretim temalarını, doğayı soyutlayan avangart çalışmaları ve moda dünyasını konu alan yapımları içeriyor.

Eye Filmmuseum işbirliği ve Elif Rongen Kaynakçı'nın eş küratörlüğünde hazırlanan programda, canlı müzik eşliğinde gösterimler ve özel sunumlar yer alacak.

Erken sinema dönemine uzanan 13 filmden oluşan seçki emek ve üretim temalarından doğayı soyutlayan avangart çalışmalara, moda dünyasını konu alan yapımlardan sualtı sahneleriyle öne çıkan filmlere kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

Programda öne çıkan yapımlar arasında Robert Wiene'nin "Raskolnikov", Mario Peixoto'nun "Limite", Mikhail Kaufman'ın "Baharda" ve Muhsin Ertuğrul'un "Tamilla" filmi bulunuyor.

Ayrıca program kapsamında 7 sessiz film, İtalyan piyanist Andrea Goretti'nin yanı sıra Ekin Fil, Kornelia Binicewicz, Komos grubu, Gonca Varol ile Orhan Deniz ve Onur Başkurt'un canlı müzik performansları eşliğinde gösterilecek.

Programda İran Yeni Dalgası'nın önemli örneklerinden Dariush Mehrjui imzalı "Postacı" filminin Türkiye prömiyeri de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Katar'dan İran'a zeytin dalı: İran binlerce yıldır burada, kimse bir yere gitmeyecek

Bir körfez ülkesinden İran'a zeytin dalı: Kimse bir yere gitmeyecek
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Montella'dan bomba Orkun Kökçü kararı

Hakkındaki gelişme bomba!