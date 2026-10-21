İstanbul Modern'de 'Yeniden Perdede' 15 yılda restore edilen Türk filmlerini sunacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Modern Sinema, 27 Ekim Dünya Görsel-İşitsel Miras Günü kapsamında hazırladığı "Yeniden Perdede" programıyla, son 15 yılda restore edilen Türk sinemasının önemli yapıtlarını izleyiciyle buluşturuyor.

İstanbul Modernden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi işbirliğiyle hazırlanan program, 22-27 Ekim'de farklı dönemlerden filmleri yeniden perdeye taşıyarak Türk sinemasının korunmasına yönelik çalışmalara dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, restorasyonun yalnızca teknik bir onarım olmadığını, filmlerin yeniden izlenmesi ve üzerine konuşulmasıyla sinema belleğinin geleceğe taşındığını belirtti.

Seçkide Muhsin Ertuğrul'un "Aysel, Bataklı Damın Kızı" (1935), Metin Erksan'ın "Karanlık Dünya" (1952) ve "Yılanların Öcü" (1962), Halit Refiğ'in "Gurbet Kuşları" (1964), Korhan Yurtsever'in "Kara Kafa" (1979), Erden Kıral'ın "Hakkari'de Bir Mevsim" (1983) ve Ömer Kavur'un "Anayurt Oteli" (1985) filmi yer alıyor.

Programda ayrıca Cemal Erez'in "65 KV" (1973), Tonguç Yaşar'ın "Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü" (1969), Ömer Kavur'un "Amansız Yol" (1985), Atıf Yılmaz'ın "Asiye Nasıl Kurtulur?" (1986) ve Bilge Olgaç'ın "İpekçe" (1987) filmleri gösteriliyor.

Köy yaşamı, kentleşme, göç, emek ve bireyin toplumla ilişkisi gibi temaları farklı dönemlerin sinema diliyle ele alan seçki, Türkiye'nin toplumsal dönüşümüne sinema üzerinden bakma olanağı sunuyor. Program kapsamında filmlerin yönetmen ve oyuncuları da izleyicilerle bir araya gelecek.

Kaynak: AA