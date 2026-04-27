İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri ATM'lerden düzenli olarak çektiği, banka hesaplarında 123 milyon lira para hareketi olduğu belirlendi

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirlerin finansal dolaşımını sağlamak amacıyla ATM'lerden nakit çekim işlemleri gerçekleştirilerek paraların transferine aracılık edildiğini belirledi.

Şüphelilerin Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM'lerden düzenli olarak para çektiği, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip ettiği tespit edildi.

Banka hesaplarında toplam 123 milyon lira para hareketi olduğu belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trump'ın 'İran'ın 3 günü kaldı' sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz

İran açık açık tehdit etti: 1'e karşı 4
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç bitince kabusu yaşadı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor

Maç biter bitmez futbolculara ateş püskürdü

ABD yine sorgusuz sualsiz vurdu! Çok sayıda ölü var

İstihbarat geldi, ABD sorgusuz sualsiz vurdu! Çok sayıda ölü var
Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı

Tarihi zafer sonrası camiadaki rahatsız olduğu konuyu dile getirdi

Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda

