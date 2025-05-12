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İstanbul Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 16 Gözaltı

İstanbul Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 16 Gözaltı
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İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyon kapsamında, 5 ilde 16 şüpheli gözaltına alındı. Elebaşı Tolga Başaran'ın liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen baskında, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, genellikle Büyükçekmece ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren, elebaşılığını Tolga Başaran'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonunda yakalanan 16 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İstanbul merkezli Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay'da, 9 Mayıs'ta yapılan operasyonda, "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçu olmak üzere 5 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında, firari 3 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde 5 ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek, 19 silah şarjörü, 556 fişek ve 302 kartuş fişeği ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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