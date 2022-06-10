İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyeye gönderildi - Haberler

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyeye gönderildi İstanbul ve Muğla'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul ve Muğla'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. ???????İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Sarıyer bölgesi başta olmak üzere, birçok ilçede çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 2 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının Emniyet'teki işlemleri tamamlandı. "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Yağma", "Yağma amaçlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında işlem yapılan zanlılar, adliyeye sevk edildi. AA / Halil Demir - Güncel İstanbul Sarıyer Muğla Güncel Haberler

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