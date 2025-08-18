İstanbul Merkezli Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 10 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen 10 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında örgüt elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Savcılığın, tutuklanmalarını istediği şüphelilere ilişkin sevk yazısında, müştekinin "Tutuklu olduğu soruşturma dosyasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldığı, vermiş olduğu beyanından sonra hakkında beyanda bulunduğu kişiler tarafından ölüm listesine alındığı, kendisine ve ailesine saldırı düzenleneceği, bu saldırının da Selahattin Yılmaz ve onun çevresi tarafından yapılacağı" yönündeki beyanıyla birlikte şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fezlekenin incelendiği belirtilen yazıda, şüphelilerin örgüt faaliyeti kapsamında hareket ettikleri anlatıldı.

Sevk yazısında, cep telefonu incelemelerinde de görüldüğü gibi şüphelilerin birbirleriyle irtibat halinde olduklarını kaydedilerek, "Yazışmalarında ve telefonlarının galeri kısımlarında birçok silah resimlerinin olduğu, bunun yanı sıra her ne kadar alınan beyanlarında müştekiyi tanımadıklarını beyan etseler de şüpheli Selahattin Yılmaz ile Mehmet Tuğlu arasında geçen yazışmaların bir bölümünde 'Opet Aziz İhsan Aktaş' ibaresinin bulunduğu"na ilişkin tespitler yer aldı.

Şüpheli İsa Aydın'ın cep telefonunda bir ses kaydının ele geçirildiği ifade edilen yazıda, "Bu ses kaydının incelenmesinde '...şimdi abim bana dedi ki o arkadaşı bul, o benim kafamın yerini nasıl değiştirmişse sen de onun kafasının yerini değiştir, dedi bana... Senin aklın varsa gidersin abimi bulursun elini ayağını öper özür dilersin o seni azat eder mi orasını ben bilmem tamam mı kardeşim...' şeklinde ibarelerin yer aldığı, bu ses kaydı baştan sona incelendiğinde ise Mustafa isimli bir şahsın bir fotoğraf karesinden Selahattin Yılmaz'ın kafasını çıkarıp kendi kafasını eklediği bunun da Yılmaz tarafından tespit edildiği ve bu sebeple şahsın Yılmaz adına alınan emir ve talimat doğrultusunda uyarıldığının görüldüğü"ne ilişkin iddialara yer verildi.

Şüphelilerin cep telefonlarında çok sayıda silah fotoğrafı yer aldı

Devam eden soruşturma işlemleri neticesinde ortaya yeni müşteki ve tanıkların çıkabileceği belirtilen sevk yazısında, "Bu aşamadan sonra da ortaya çıkacak yeni müşteki ya da tanıklara şüpheliler tarafından baskı uygulanmasının muhtemel olduğu, kaldı ki bir kısım şüphelilerin ikamet adreslerinde ruhsatsız silahların ele geçirilmiş olmasının ve şüphelilerin cep telefonlarında çok fazla silah fotoğrafları bulunması hususlarının bahse konu örgütü silahlı bir örgüt yapmasının yanı sıra ortaya çıkacak yeni müşteki ve tanıklara da baskı yapılmasını kuvvetle muhtemel hale getirdiği"yle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Yazıda şüpheli Selahattin Yılmaz ve şüpheli avukatlar Cem Duman ile Semra Ilık'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlarından tutuklanması talep edildi.

Yazıda, şüpheliler Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "tehdit" suçlarından tutuklanması istendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 2'si avukat 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirilmişti.