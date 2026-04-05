Sosyal Medya Operasyonunda 16 Tutuklama

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5'i 18 yaşından küçük 16 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan 17 şüpheli "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği 5'i 18 yaşından küçük 16 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 1 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri devam eden 20 şüphelinin yarın Bakırköy Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapılmıştı.

Bu kapsamda, İstanbul merkezli Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 35'i gözaltına alınmıştı.

Operasyona ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki hesaplarında suç içerikli yeni nesil suç örgütlerinin eylemleriyle benzer şekilde 'tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür' şeklinde paylaşımlar yapan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ilinde 8'i suça sürüklenen çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere, 23 şüpheli, İstanbul dışındaki illerde 6'sı suça sürüklenen çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere, 21 şüpheli, toplam 44 kişi hakkında kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan, suç teşkil eden faaliyetler nedeniyle, 3 Nisan'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatları verilmiştir."

Devam eden çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 37 olmuştu.